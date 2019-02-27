وزير النقل يتقدم باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

قال المتحدث باسم الحكومة، الأربعاء، إن وزير النقل تقدم باستقالته بعد ساعات من مقتل 20 شخصا وإصابة 42 اخرين في حادث اصطدام جرار بأحد أرصفة محطة مصر، بوسط القاهرة.

وأضاف المستشار نادر سعد أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل استقالة المهندس هشام عرفات الذي شغل منصب وزير النقل والمواصلات منذ فبراير 2017.

وأعلنت هيئة السكة الحديد صباح الأربعاء أن جرارا اصطدم صباح الأربعاء بأحد أرصفة محطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة. وأعلنت النيابة العامة فتح تحقيقات عالجة في الحادث، فيما توعد رئيس الوزراء بحساب كافة المسؤولين عن الحادث.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال.

في 2017، قتل 29 شخصا وأصيب 61 اخرين في نحو 1793 حادث قطار شهدتها البلاد، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وشهدت العام الماضي أكثر من حادثة، أبرزها في فبراير حين اصطدم قطارين في محافظة البحيرة ما أسفر عن مقتل 19 شخصا.