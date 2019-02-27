وزير الخارجية الفنزويلي يرغب بعقد قمة بين ترامب ومادورو

وكالات:

أعلن خورخي أرياسا وزير الخارجية الفنزويلي، اليوم الأربعاء، عن رغبته في عقد لقاء قمة بين رئيس بلاده، نيكولاس مادورو، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، وفقا لموقع روسيا اليوم.

واستنكر أرياسا الحصار الذي فرضته واشنطن ضد بلاده، متهما الولايات المتحدة بـ"سرقة أصول" فنزويلا، موضحا أن مبلغا قدره 30 مليار دولار من أموالها جرت

"مصادرتها" منذ العام 2017.

وقال الوزير إن الولايات المتحدة تحاول الإطاحة بحكومة مادورو، الأمر الذي يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وأضاف أرياسا أن لقاء بين مادورو وترامب قد يعمل على"إيجاد أرضية مشتركة" لزعيمي البلدين.