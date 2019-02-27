التشيك تقر خطة لحماية حقوق البريطانيين حال وقوع بريكست دون اتفاق

البرلمان التشيكي- أرشيفية

وكالات :

وافق البرلمان التشيكي، اليوم الأربعاء، على خطة حكومية لضمان حقوق المواطنين البريطانيين في البلاد في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن الخطة تعني تضمن احتفاظ ثمانية آلاف مواطن بريطاني يعيشون

في التشيك بحقوقهم كمواطنين في الاتحاد الأوروبي لفترة انتقالية تنتهي في 31 من ديسمبر 2020.وأقر مجلس الشيوخ الخطة اليوم بموافقة 72 عضوا واعتراض واحد فقط ، بعدما كان مجلس النواب قد وافق على الخطة الحكوميةالشهر الماضي، وأوضح وزير الداخلية جان هاماسيك للمشرعين أن الهدف من القانون هو منع التعقيدات الحقيقية التي قد يواجهها البريطانيون.يشار إلى أنه من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 29 من مارس المقبل، وفي حال عدم إقرار اتفاق بشأن الخروج فسيكون ذلك بمثابة خروج غير منظم من الاتحاد تتبعه عواقب وخيمة على الاقتصاد البريطاني وغيره من المجالات.