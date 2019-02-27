- 1/2
- 2/2
أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية، اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي للبلاد وتعليق جميع الرحلات الجوية حتى منتصف ليل غد الخميس؛ على خلفية تصاعد التوترات الحدودية مع الهند، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكرت المصادر أن القرار يأتي عقب تعليق الرحلات الجوية بمطارات "لاهور" و"ملتان" و"فيصل اباد" بعدما أسقطت باكستان طائرتين هنديتين واعتقلت قائد طائرة
ويأتي هذا عقب إجراء مماثل قامت به الهند حيث قررت إغلاق المطارات بمدن "لياه" و"جامو" و"سريناجار" و"باثانكوت" و"أمريستار" أمام الرحلات التجارية وإعلانها إسقاط طائرة مقاتلة باكستانية.
يشار إلى أن التوترات تصاعدت بين البلدين بعدما استهدفت القوات الهندية أمس معسكرات لجماعة "جيش محمد" المتشددة جوا
وجاءت الضربة عقب تفجير انتحاري بإقليم "كشمير" المتنازع عليه في 14 من فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان، فيما ألقت نيودلهي باللوم على إسلام أباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر باكستان تعلن إغلاق مجالها الجوي بالكامل على خلفية التوترات مع الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.