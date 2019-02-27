ضبط إيرانية حاولت إدخال مواد مخدرة إلى العراق

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اعتقلت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اليوم الأربعاء، مسافرة إيرانية بحوزتها مواد مخدرة؛ في محاولة منها لإدخالها إلى العراق في منفذ زرباطية الحدودي.
وذكر بيان للهيئة أن "كوادر هيئة المنافذ الحدودية اعتقلت مسافرة إيرانية،كانت تحمل بحوزتها مادة مخدرة (ترياك) تروم إدخالها إلى العراق"، وفقا لموقع "روسيا اليوم".
وأضاف: "تمت عملية القبض بالتعاون بين شعبة البحث والتحري ومفرزة مكافحة المخدرات
يذكر أن هذه ليست الحالة الأولى التي تعلن فيها السلطات العراقية عن اعتقال مواطنين إيرانيين بحوزتهم مواد مخدرة يريدون إدخالها إلى العراق.
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