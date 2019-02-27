القوات العراقية تتصدى لهجوم إرهابي شرقي مدينة تكريت

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القوات الأمنية العراقيةوكالات :
تصدت القوات الأمنية العراقية اليوم الأربعاء لهجوم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، في مناطق علاس وعجيل شرقي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، وفقًالوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح بيان لمديرية شؤون الداخلية أن الهجوم الإرهابي نفذه 15 مسلحا من تنظيم داعش
وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين ومجند في شرطة النفط.
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