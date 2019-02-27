الكرملين: أوروبا وأمريكا تشنان هجمات إلكترونية ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف أن الأجهزة الروسية، بما فيها موقع الرئيس الروسي، تتعرض بانتظام لهجمات إلكترونية من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وجاءت تصريحات بيسكوف ردًا على تقرير يفيد بأن الجيش الأمريكي
وأضاف بيسكوف اليوم الأربعاء - أنه لا يعلم ما إذا كانت هذه المعلومات التي تتعلق بالهجوم الإلكتروني جديرة بالثقة
وأوضح بيسكوف أن واشنطن يمكنها أن تؤثر على عمليات الإنترنت في روسيا ، لأن شبكة الإنترنت العالمية تديرها بحكم الواقع عدة شركات.
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