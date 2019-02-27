ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بالجزائر

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ضبطت قوات الجيش الجزائري، اليوم الأربعاء، مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية (تمنراست) جنوبي البلاد، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة (دورية) للجيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش ثقيل عيار 14.5
وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بولايتي تلمسان ووهران (شمال غرب) ضبطوا 11 تاجر مخدرات، و18 كجم من المخدرات، و2090 قرصا مهلوسا.
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