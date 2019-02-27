الجيش السوري يتصدى لتسلل مجموعات إرهابية بريف حماة

وكالات :

ذكرت وكالة الأنباء السورية بأن وحدات من الجيش تصدت، اليوم الأربعاء، لمحاولة تسلل مجموعة إرهابية من بلدة اللطامنة باتجاه النقاط العسكرية والمناطق الآمنة بريف حماة الشمالي، وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

وكانت وحدات الجيش السوري تصدت، أمس الثلاثاء،

لمحاولة تسلل مجموعات إرهابية من اتجاه قرى قلعة المضيق والشريعة والجماسة بريف حماة الشمالي الغربي باتجاه عدد من النقاط العسكرية التي تحمي المدنيين في القرى والبلدات الآمنة في المنطقة،وأوقعت العديد من الإرهابيين المتسللين بين قتلى ومصابين وأجبرت الباقين على الفرار.وفي سياق متصل، ضبطت الجهات المختصة السورية 8 أطنان من مادة (سي فور) شديدة الانفجار التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة والألغام خلال مواصلة عمليات تطهير المنطقة الجنوبية من مخلفات الإرهابيين، وقامت بتجميعها ونقلها إلى مناطق آمنة.