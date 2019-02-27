كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحالف الدولي يقصف أهدافًا داعشية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت مصادر عسكرية عراقية، اليوم الأربعاء، بأن طيران التحالف الدولي قصف مواقع لتنظيم داعش في مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك 250 كم شمال بغداد.

وقالت المصادر إن "طيران التحالف الدولي قصف أربعة مواقع لعناصر داعش بمنطقه الشاي على مقربة من قضاء داقوق جنوب كركوك، وتم تنفيذ عملية منفصلة لطيران التحالف الدولي لمواقع التنظيم بقرية الخبازة غربي كركوك ما أدى إلى تدمير المواقع وقتل عدد غير محدد من عناصر التنظيم".

وتشهد مناطق متفرقة من العراق عمليات مكثفة لمطاردة تنظيم داعش في مدن كركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار ونينوى بمشاركة طيران التحالف الدولي في الوقت الذي تتأهب فيه قوات عراقية من الجيش والشرطة وحرس الحدود وقوات الحشد الشعبي والحشد العشائري على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لمواجهة آية محاولة لتسلل عناصر داعش الفارين من الأراضي السورية.