بث مباشر.. محادثات بين "ميركيل" و"ماكرون" في باريس

تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اجتماعًا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في باريس اليوم.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن من بين المواضيع التي سيتناقش عنها رؤساء الدول؛ بريكست والعلاقات مع الولايات المتحدة.

وفي يناير، وقعت "ميركل" و"ماكرون" معاهدة آخن، التي تعزز معاهدة الإليزيه التي وقعها في عام 1963 تشارلز ديغول وكونراد اديناور.

وأضافت الوكالة، أنه على الرغم من الاتفاقية الموقعة، فإن كلا الجانبين لديه بعض الاختلافات فيما يتعلق ببعض القضايا. مثل، مشروع نورد ستريم 2 والضرائب.