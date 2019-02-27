كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: القمة مع كيم جونج أون ستكون ناجحة جدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون الأربعاء، في هانوي.

وافتتحت القمة حين صافح ترامب كيم.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن اعتقاده بأنها ستكون قمة ناجحة للغاية. وقال: "القمة الأولى كانت ناجحة جدا ونأمل أن تؤدي القمة الثانية لنجاحات أكبر".

وأضاف أن في كوريا الشمالية فرصا اقتصادية غير محدودة.

كما أعلن عن عدد من الاجتماعات ستعقد مع الزعيم الكوري الشمالي يوم الخميس أيضا.

وكان ترامب قد توقع قبيل لقائه زعيم كوريا الشمالية في قمة ثانية تاريخية بين الرجلين، مستقبلاً "رائعاً" لكوريا الشمالية في حال وافق زعيمها كيم يونغ-أون، على التخلّي عن الترسانة النووية لبلاده.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر الأربعاء: "فيتنام تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن قليلة في العالم. يمكن لكوريا الشمالية أن تفعل الأمر نفسه وبسرعة كبيرة إذا قرّرت نزع سلاحها النووي. الإمكانيات رائعة. فرصة عظيمة، ربما لم يسبق لها مثيل في التاريخ، لصديقي كيم يونغ-أون. سنعرف قريباً جداً. أمر مثير جداً للاهتمام!".

وكان الرئيس الأمريكي وصل الثلاثاء إلى هانوي لعقد قمة ثانية مع نظيره الكوري الشمالي.

كما وصل كيم يونغ أون في وقت سابق إلى مدينة دونغ دانغ في فيتنام على متن قطاره المصفح الخاص، بعدما عبر الحدود من الصين قبل أن تنقله سيارة في رحلة استغرقت ساعتين إلى هانوي.