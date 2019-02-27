كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات الباكستانية تنقذ الطيار الهندي المأسور من غضب الحشود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسر الجيش الباكستاني طيار مقاتل هندي، هبط في الجزء الذي يسيطر عليه الباكستانيون من جامو وكشمير، بعد أن أسقطت طائرته بواسطة الدفاعات الجوية، صباح اليوم الأربعاء.

ويُظهر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، قوات باكستانية تحمي الطيار المقاتل الهندي المخطوف أبهيناندان من حشد باكستاني، كان يبدو أنه كان يهدده.

كما يُظهر الفيديو جنود باكستانيين يطلبون من الناس ألا يقتلوا أو يضروا الطيار الهندي الذي تم القبض عليه.

وقال أحد الجنود، مرارًا للحشد الغاضب، الذي طالبهم بتسليم أبهيناندان: "لا يجب أن نضر أو نقتل أحد".