كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفغانستان تعلن تعليق الرحلات عبر الأجواء الباكستانية حتى إشعار آخر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت أفغانستان، اليوم الأربعاء، أنها علقت الرحلات الجوية عبر الأجواء الباكستانية لأجل غير مسمى، وذلك بعد تصاعد الضربات العسكرية بين الهند وباكستان في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وأعلنت إدارة الطيران المدني الأفغاني في بيان عن "تعليق كافة الرحلات الجوية التي تمر فوق الأجواء الباكستانية حتى إشعار آخر".

وأكدت أن "السلطات الفضائية الباكستانية أبلغتها بإغلاق الأجواء أمام الرحلات التي تمر عبر أراضيها".

وشهدت منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، تطورا خطيرا، صباح اليوم الأربعاء، فقد قتل طياران اثنان، ومدني، إثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية، في منطقة كشمير.

وذكرت وزارة الخارجية الهندية أنه تم إسقاط مقاتلة باكستانية فوق إقليم كشمير المتنازع عليه، وفقدان أخرى هندية من طراز "ميغ 21".

وقال المتحدث باسم الخارجية الهندية، رافيش كومار، في إحاطة إنه "بسبب الحالة العالية من اليقظة، فإن المحاولة الباكستانية تم إفشالها بنجاح، وتم تحديد سلاح الجو الباكستاني وردت القوات الجوية الهندية على الفور، وأسفرت هذه السلسلة من الاشتباكات عن إسقاط مقاتلة هندية من طراز "ميغ 21" من قبل القوات الجوية الباكستانية، وشوهدت المقاتلة الباكستانية وهي تسقط في الجانب الباكستاني".

وأضاف المتحدث: "في هذا الاشتباك أيضا فقدنا للأسف مقاتلة من طراز ميغ 21، وما زال قائدها مفقودا، وأعلنت باكستان أنه محتجز لديها".

وفي وقات سابق من اليوم، أعلن الجيش الباكستاني أنه أسقط مقاتلتين هنديتين دخلتا المجال الجوي الباكستاني.