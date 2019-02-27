كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "طالبان" تنفي تقرير رويترز عن رد الفعل تجاه تصعيد الهند وباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم، أن جماعته لم تصدر أي بيان صحفي حول الاشتباكات الجارية بين الهند وباكستان.

وقال "مجاهد"، إن "رويترز"، نشرت تقريرًا مزيفًا نقلا عن متحدث باسم الجماعة، يتعلق بالتوترات الباكستانية الهندية.

وأضاف "مجاهد": "لم نقل إن اشتباكات الهند وباكستان ستؤثر على عملية السلام الافغانية. البيان الصحفي المشترك على شبكات التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء مزيف".

وأوضح المتحدث باسم طالبان، أن المجموعات الفنية للحركة كانت مشغولة في مناقشة انسحاب القوات الأجنبية طوال يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الأربعاء.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" للأنباء، عن متحدث باسم طالبان، صباح الأربعاء، قوله، إن الاشتباكات الجارية بين الهند وباكستان ستؤثر على عملية السلام الأفغانية، بينما تطلب من الهند الامتناع عن القيام بعمل عسكري إضافي بعد غاراتها الجوية على معسكر للمتشددين في باكستان في اليوم السابق.