وفاة والد هدى سعد تمنعها من لقاء جمهورها في هولندا.. وسلمى رشيد تعوضها

بسبب وفاة والدها، أخيرا، غابت الفنانة المغربية، هدى سعد، اليوم الأربعاء، عن حفل فني كانت ستلاقي فيه الجالية المغربية في مدينة لاهاي الهولندية.

وأبلغت هدى سعد الجهة المسؤولة عن الحفل بعدم قدرتها على المشاركة، بعد وفاة والدها، الأمر الذي تم تقبله بصدر رحب.

وتعوض سلمى رشيد الفنانة هدى سعد في الحفل، إذ نشرت هذه الأخيرة، أمس الثلاثاء، في تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”: “في انتظار لقاء جمهوري الحبيب في هولندا في أقرب فرصة، مع متمنياتي الصادقة للفنانة سلمى رشيد بالتوفيق إن شاء الله.”

يذكر أن الفنانة هدى سعد كانت تستعد إلى إصدار جديدها الغنائي، لكن يبدو أن وفاة والدها ستأخر ذلك.