لمجرد يسترجع ذكريات بداية بهاوي رفقته.. ويعلق: أصبح من النجوم العرب المهمين -فيديو

استعاد الفنان سعد لمجرد، ليلة أمس الثلاثاء، ذكريات بدايات الفنان زهير بهاوي في الميدان الفني، بمنحه فرصة الصعود معه على منصة مهرجان موازين، والغناء إلى جانبه، قبل أن يصبح من “النجوم العرب المهمين”، حسب تعبير “لمعلم”.

وشارك لمجرد على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام” صورته مع البهاوي أثناء التمرين على أداء أغنية الشاب الحسني، قبل تقديمها أمام جمهور نسخة 2015 من موازين، وكتب في تعليقه عليها: “في هذه اللحظات كنا نتمرن مع الفرقة الموسيقية على أغنية “الشاب حسني” الله يرحمو، باش نقدموها للجمهور الحبيب فالمهرجان المغربي العالمي موازين”.

وأشاد سعد بموهبة بهاوي، وأخلاقه، وطيبته، وكتب: زهير بيَّن على أنه فنان متمكن، وزيادة عن ذلك كان في قمة الأخلاق والطيبة، الشيء الذي جعله اليوم وبفضل الله، ومجهوده الخاص، وحب جمهوره الوفي نجما من النجوم العرب المهمين”.

بهاوي رد بنشر الصورة نفسها مع تعليق: “مرت الأيام بسرعة، ولكن لازالت الذكريات محفورة في قلبي حتى مماتي صورة مع أخي الفنان الكبير سعد المجرد أسطورة العصر، إنه لشرف لنا أن يصنف اسم مغربي ضمن أساطير الفن العربي”.

وتجمع لمجرد، وبهاوي علاقة صداقة كبيرة، خصوصا أن سعد مد يد المساعدة إلى بهاوي في بدايته، قبل أن يسطع نجمه، ويصبح الجمهور يقارن بينهما بسبب النجاحات، التي يحققانها بأعمالهما، لكن بهاوي اعتبر الأمر بعيدا عن المنافسة طبقا لحديثه مع “اليوم24”.