أرغمها على ممارسة الجنس بالقوة.. فتاة ترمي بنفسها من الطابق الثاني

تعألقت فتاة، أول أمس الاثنين، في حي غيتة، في بني ملال، بنفسها من الطابق الثاني من عمارة سكنية، ما تسبب في إصابتها بجروح بليغة، وكسور على مستوى الظهر، والفخذ.

وذكر مصدر لـ”اليوم 24″، أن شابين موظفين في إقليم أزيلال استقدما فتاتين إلى منزلهما، إلا أن الجلسة لم تنته على خير، حين قررت إحدى الفتاتين أن تلقي بنفسها من نافذة الطابق الثاني، محاولة الهروب بطريقة جنونية، بعدما أرغمها أحد الشابين على ممارسة الجنس معه بالقوة.

ووفق المصدر ذاته، فإن السلطات الأمنية حلت في عين المكان لمعاينة الواقعة، إذ تم بعدها نقل الفتاة عبر سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات في المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي العلاج، حيث اتضح أنها أصيبت بكسر في فخذها.

ولا تزال الفتاة ترقد في المستشفى إلى حدود الآن، فيما فتحت مصالح الأمن في بني ملال تحقيقا في هذه القضية مع الفتاة الأخرى، والشابين لمعرفة التفاصيل والأسباب الحقيقية الكامنة وراء محاولة الانتحار هذه.