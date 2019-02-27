شاكيرا أمام المحكمة الإسبانية

تمثل الفنانة الكولمبية “شاكيرا” أمام محكمة إسبانية، في منتصف يونيو المقبل، بتهمة التهرب الضريبي.

‌وتُتهم “شاكيرا” بالتهرب الضريبي، بعد تحقيقات كشف إخفائها 14.5 مليون أورو عن الضرائب، في الفترة، التي قضتها في إسبانيا بين عامي 2012 و2014، على الرغم من أنها كانت تقيم رسميا في بنما.

وجاء في مذكرة الاتهام أن النجمة العالمية تخفي أموالها بالتعامل مع 14 شركة في جزر كايمن، وفرجن.

وفي المقابل، قالت شركة العلاقات العامة، التي تتعامل مع “شاكيرا”، إنها أدت ما بذمتها من الضرائب للمصالح المختصة في إسبانيا، وعلى الرغم من ذلك ستستجيب للمحكمة، التي استدعتها للمثول أمامها.

وتعيش “شاكيرا” رفقة نجم برشلونة “جيرارد بيكي”، في إسبانيا، بعد أن ارتبطت به، وأنجبت منه.