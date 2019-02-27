اغتصاب قاصر من طرف ابن خالتها في تارودانت.. الأم تحكي التفاصيل المؤلمة!

تعرضت طفلة قاصر في تارودانت لاعتداء جنسي على يد ابن خالتها، الذي استغل غياب والدته ووالدتها للتغرير بها وافتضاض بكارتها بالعنف.

وتقدمت والدة غزلان، البالغة من العمر 13 سنة، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف في أكادير.

وفي اتصال هاتفي مع “اليوم24” قالت والدة الفتاة، إن الفاعل هو إبن شقيقتها الذي يقطن بجوارها، حيث أقدم حسب قولها على استغلال فرصة تواجد الفتاة وحيدة في المنزل بعدما كانت والدتها ملتزمة بإحدى المناسبات.

المدعى عليه قام بدعوة ابنة خالته، وأوهمها بأن والدته (خالتها)، تدعوها لمرافقتها لمكان ما، قبل أن تستحيب له القاصر، لكنه وفي لحظة هيجان جنسي قام بإدخالها إلى المنزل بالقوة ومارس عليها الجنس، وهي تستنجده بعدم ايذائها، حسب تصريحها.

وأفادت والدة الفتاة، على أن إبنتها، دخلت في حالة نفسية صعبة، اضطرت معها إلى زيارة أحد الأطباء النفسيين قصد محاولة إخراجها من أزمة الخوف الذي تعيشه، بعد تعرضها للاعتداء الجنسي من طرف إبن خالتها، البالغ من العمر حوالي 23 سنة.

وحسب المتحدثة ذاتها، حاولت ابنتها القاصر الانتحار في حالة عدم تغيير محل السكنى أو إنصافها قضائيا، حسب أقوال والدة الفتاة.