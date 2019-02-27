كلاسيكو المغرب..كارتيرون في مهمة فك عقدة ملعب الرباط أمام العساكر

أمسية كروية محلية بين الثنائي الرجاء الرياضي والجيش الملكي، تلك التي سيتقبلها ملعب الأمير مولاي عبد الله، اليوم الأربعاء، لحساب منافسات مؤجل الأسبوع 19 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

باتريس كارتيرون، المدرب الفرنسي الذي تقلد مهمة قيادة الرجاء الرياضي خلفاً لخوان كارلوس غاريدو، سيخوض أول كلاسيكو محلي بالمغرب، عندما يواجه “العساكر”، الذين استعادوا نغمة الفوز خلال المباريات الأخيرة وأقنعوا بأداءهم، بعد البداية المتعثرة.

كارتيرون، سيكون في مهمة فك عقدة ملعب الرباط، الذي فشل وخلال إجراء مباراتين سابقيتن به أمام أوتوهو الكونغولي، وأيضاً نهضة بركان، لحساب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تذوق طعم الفوز، واكتفى بتعادل مخيب وسقوط مدوي لازال يسيطر على أذهان الرجاويين.

وستكون الإصابات شبحاً يلاحق الرجاء الرياضي، بعد تأكد غياب 5 لاعبين بارزين عن القائمة الأساسية للمجموعة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الجليل جبيرة، وسند الورفلي، ومحمود بنحليب، ثم إبراهيما نياسي، وإلياس الحداد، الذي أصيب في أخر ظهور له مع المجموعة، نهاية الأسبوع أمام نهضة بركان.

أما في الجهة الأخرى، فيحظى المدرب الإسباني، كارلوس ألوس، بدعم كبير من طرف أنصار ومساندي الجيش الملكي، بعد الاستفاقة الأخيرة للمجموعة محلياً، حيث ستخوض المجموعة مباراتها بعيداً عن أي ضغوطات عكس الرجاء الرياضي، المثقل بانتظارات عشاقه، وضرورة تقديم المستوى الذي تعود الجميع على متابعته منه.

هذا ووجهت الالتراس المساندة للجيش الملكي ( بلاك ارسمي –الترا عسكري)، بلاغا توجيهيا للجماهير الراغبة في حضور اللقاء الكروية، للابتعاد عن الحرب الكلامية التي تسبق مثل هاته المباريات، بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاديا لتطورها إلى حرب بالمدرجات.

وحسب البلاغ ذاته، فإن الفصيلين المساندين لممثل العاصمة، قد أكدا بأن أي مشجع للفريق حاول النزول إلى أرضية الملعب، أو اقتحمها خلال الكلاسيكو، سيكون أمام عقوبة المنع من الدخول إلى “الكورفا تشي” الخاصة بالجماهير المنضوية تحت لواء الالتراس.

وشدد البلاغ ذاته، على أن الملعب يبقى فضاءً رياضياً وليس مكاناً لاستعراض العضلات، بإقتحام أرضية الملعب، أو التحريض على الشغب.

ودعا الالتراس، إلى الالتزام بتعليمات الفصيلين التشجيعيين، ومساندة الجيش الملكي طيلة التسعين دقيقة، بحثاً عن تحقيق الانتصار الرابع له توالياً، في عهد المدرب الإسباني ألوس، بعيداً عن المناوشات والأحداث اللارياضية.