الاحتلال يعتقل زكريا الزبيدي بشبهة "نشاط إرهابي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، زكريا الزبيدي، ومحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، طارق برغوث، بعد اقتحام مدينة رام الله.

وعلم أن قوات الاحتلال اعتقلت زبيدي وبرغوث بعد أن اقتحمت الشقة التي كانا يتواجدان داخلها في رام الله التحتا، كما استولت على مركبة في المنطقة.

يذكر أن زبيدي، القيادي السابق في كتائب شهداء الأقصى، كان أحد المطلوبين لقوات الاحتلال، إلا أنه حصل على عفو.

من جهته أعلن الشاباك، اليوم، أنه خلال عملية مشتركة مع قوات الجيش والشرطة اعتقال زبيدي وبرغوث، على خلفية "تورطهما في نشاط إرهابي خطير حديثا"، مضيفا أنه سيتولى التحقيق معهما.

وتدعي الأجهزة الأمنية للاحتلال أن الحديث عن "شبهات بنشاط إرهابي خطير، وليس عن مخالفات مثل التحريض أو الإرهاب الشعبي".