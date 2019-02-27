موقعة الكلاسيكو: التشكيلة المتوقعة لريال مدريد وبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يلتقي قطبا إسبانيا برشلونة وريال مدريد في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الأخير "سانتياغو برنابيو"، ضمن مرحلة إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا.
ويخوض مدربا الفريقين إرنستو فالفيردي وسانتياغو سولاري، المباراة بقائمة شبه مكتملة، علمًا أن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف لكل منهما.
ونشرت صحيفة "ماركا"، التشكيلة المتوقعة للفريقين في الكلاسيكو، حيث توقعت وجود غاريث بيل في تشكيلة سولاري، بدلا من لوكاس فاسكيز، بجانب الدفع بسيرجيو ريجيلون على حساب مارسيلو.
ونستعرض أمامكم فيما يلي التشكيلة المتوقعة للكلاسيكو:
ريال مدريد: كيلور نافاس، داني كارفاخال، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، سيرجيو ريجيلون، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش، غاريث بيل، فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة.
برشلونة: أندريه تير شتيغن، نيلسون سيميدو، كليمنت لينغليت، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، سيرجيو بوسكيتس، إيفان راكيتيتش، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي ولويس سواريز.
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