انت الان تتابع مادورو يدعو أمريكا وحلفائها برفع أيديهم عن فنزويلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الولايات المتحدة وحلفائها برفع أيديهم عن بلاده مشيرا إلى أن هؤلاء حاولوا في الـ 23 من فبراير استفزاز فنزويلا وإدخال عصابات لكنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا . وأضاف مادورو خلال خطاب له في ختام القمة العالمية للتضامن مع فنزويلا، بحضور 400 مندوب من 80 دولة في العالم، أن المجرمين على الحدود الكولومبية يصنعون قنابل المولوتوف ويرمونها على الحرس الوطني الرئاسي تحت نظر الشرطة الوطنية الكولومبية وهذا نعتبره اعتداءً دوليًا .
وتوجه الرئيس الفنزويلي إلى الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه بالقول: "المجرمون الذين أرسلتهم هم من أحرقوا شاحنات المساعدات التي حاولتم إدخالها بالقوة ولم تستطيعوا.. أقول لكم بالقوة لن تستطيعوا إدخال شيء أو عمل شيء خارج إرادتنا".وطالب مادورو الشعب الكولومبي برفض وإدانة أي محاولة للاعتداء على فنزويلا أو تدخل
وتوجه الرئيس الفنزويلي إلى الرئيس الكولومبي إيفان دوكيه بالقول: "المجرمون الذين أرسلتهم هم من أحرقوا شاحنات المساعدات التي حاولتم إدخالها بالقوة ولم تستطيعوا.. أقول لكم بالقوة لن تستطيعوا إدخال شيء أو عمل شيء خارج إرادتنا".
وطالب مادورو الشعب الكولومبي برفض وإدانة أي محاولة للاعتداء على فنزويلا أو تدخل عسكري أمريكي من الأراضي الكولومبية، مشددا على أن كولومبيا والولايات المتحدة وهما ترسلان شاحنات إلى فنزويلا لا تبغيان أهدافا إنسانية منها.
وتتعرض فنزويلا لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية ودعم القوى اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة.
كانت هذه تفاصيل خبر مادورو يدعو أمريكا وحلفائها برفع أيديهم عن فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.