انت الان تتابع الجيش الباكستاني: لا نريد التصعيد ولا نرغب في الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني الجنرال آصف غفور: إن "باكستان تمتلك الإمكانات التي تؤهلها للرد على ما وصفه بالعدوان الهندي، إلا أنها لا تريد الحرب. وأضاف غفور في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الباكستانية لديها القدرة والإرادة والحزم ودعم الأمة، لكن لأننا دولة مسؤولة ونريد السلام قررنا ألا نستهدف أي أهداف عسكرية، بحسب قناة "جيو نيوز" الباكستانية. وتابع: "إننا أيضا قررنا عدم إحداث خسائر في الأرواح، لذا فإننا رصدنا جميع الأهداف بدقة، وعندما كان لدينا خيار إطلاق النار، تصرفنا بمسؤولية من مسافة آمنة".

وشدد المتحدث باسم الجيش الباكستاني غفور على أن باكستان لديها القدرة على فعل أي شيء، لكنها لا تريد التصعيد، ولا ترغب في الحرب.وتابع: "الدولة والحكومة والقوات المسلحة والشعب الباكستاني ينقلون دائما رسالة سلام إلى الهند، الطريق إلى السلام يمر بالحوار، فالدولتان لديهما القدرة لكن الحرب تمثل فشلًا سياسيًا،