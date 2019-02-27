فوز بخاري بفترة ولاية ثانية رئيسا لنيجيريا

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الرئيس النيجيري محمد بخاري

قالت مفوضية الانتخابات في نيجيريا اليوم الأربعاء (27 فبراير شباط) إن الرئيس الحالي محمد بخاري فاز في انتخابات الرئاسة.

وهزم بخاري منافسه الرئيسي رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس عتيق أبوبكر في انتخابات شهدت تعطيلا ومشكلات لوجستية وأعمال عنف.

وحصل بخاري على 56 بالمئة من الأصوات في حين حصل عتيق على 41 بالمئة من الأصوات.

وسيواجه بخاري في السنوات الأربع المقبلة قائمة صعبة بما بتعين عليه القيام به تشمل انعاش الاقتصاد بعد كساد عام 2016 وقمع تمرد إسلامي اندلع قبل نحو عشر سنوات وأودى بحياة آلاف الأشخاص في شمال شرق البلاد.