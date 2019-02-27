بدء التحقيق مع سائق قطار محطة مصر بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على علاء صلاح، سائق جرار وردية رقم2302، والذي اصطدام بالمصدات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر، ضمن أرصفة قطارات وجه بحري.

ويجري التحقيق مع السائق بالتزامن مع تفريغ النيابة لكاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الحادث.

وبحسب التحقيقات، فإن الجرار كان يقوم بمناورات داخل ورش أبو غاطس بالقاهرة، أثناء صيانته وتجهيزه.

وفى السياق نفسه، يستمع وزير النقل إلى أقوال السائق أيمن الشحات، صاحب الرحلة الأخيرة، والذي قام بإيصال القطار القادم من الإسكندرية إلى محطة مصر، وترك الجرار بعد انتهاء رحلته، واستلم منه سائق الوردية لإيصال الجرار لورشة أبوغاطس، وبعد ذلك انحدر جرار القطار رقم 2302 مما أدى إلى وقوع الحادث.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة من اساتذة الهندسة بجامعة القاهرة لإعداد تقارير عن المبني الملاصق لرصيف 6 والذي حدثت به تلفيات نتيجة الحريق.