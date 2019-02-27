قرارات هامة وشهود عيان تروي.. ماذا يحدث داخل محطة مصر بالقاهرة ؟

قال أحد شهود العيان على حادث محطة مصر، إنه كان متواجدا على أول الرصيف أثناء دخول الجرار، مضيفا: «الجرار كان جاي بسرعة وينبعث منه دخان قبل اصطدامه».

وأضاف شهود عيان آخرون، بأن معظم القتلى والمصابين سقطوا جراء الانفجار على رصيف ٤ أثناء انتظارهم لقطار الإسكندرية المكيف والذي كان مقررا قيامه في الساعة العاشرة صباحا.

وكانت قد أغلقت هيئة السكك الحديدية محطة رمسيس، ووقفت حركة القطارات القادمة من كل الاتجاهات لحين فحص المحطة بالكامل وإزالة جثث الضحايا وآثار الحريق.

وقرر وزير النقل المصري، الدكتور هشام عرفات، تشكيل لجنة تحقيق لمعاينة موقع الحادث، وبيان سبب وقوعه، وتحديد هوية المقصرين، تمهيدًا لإحالتهم لمحاكمة عاجلة.

إلى جانب ذلك، طلب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تفاصيل الحادث وإبلاغه بالتطورات أولًا بأول.

وكان مصدر مسؤول بهيئة السكك الحديدية قد أوضح أن الحريق شب في أحد القطارات بعد اصطدامه برصيف المحطة، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، ونوه بأنه يتم الآن نقل المصابين لمستشفى السكة الحديدية القريبة من المنطقة.

كما انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث من أجل السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي المباني والقطارات، وأغلقت السلطات الشوارع القريبة من المنطقة.

ووقعت حالات اختناق كثيرة بسبب سحابة الدخان الكثيفة التي نتجت عن الحريق.