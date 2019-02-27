اليوم.. السعودية تكرم "أبوبكر سالم" في حفل كبير

يقام، اليوم الخميس، حفلٌ كبيرٌ تحت رعاية رئيس هيئة الترفيه؛ تكريمًا للراحل الكبير الفنان أبو بكر سالم بلفقيه؛ تقيمه «الهيئة العامة للترفيه»، وتنظمه وتشرفه عليه شركة «روتانا». جاء ذلك ضِمن الحراك الفني الذي تشهده العاصمة السعودية الرياض، وفي إطار ما أعلنه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية المستشار تركي آل الشيخ، خلال مؤتمره الصحفي، عن الخطط والاستراتيجية الجديدة لهيئة الترفيه في المرحلة المقبلة للارتقاء بالمملكة؛ كي تكون على قائمة العشر الأوائل في الترفيه-

ويحمل هذا الحفل عنوان «ليلة في حب أبو أصيل»؛ وذلك تقديرًا لمكانة الفنان الراحل، وما قدًّمه أبو بكر سالم بلفقيه من فن أصيل، وخدمته الأغنية العربية عامةً، والخليجية خاصةً طوال ستة عقود.

وسيُطِل أبو بكر في الحفل على محبيه عبر تقنية «الهولوجرام»، التي تعد من التقنيات الاحترافية الرائدة؛ حيث ستعيد أبو بكر إلى خشبة المسرح مجددًا بطربه الأصيل، ووقفته الشامخة، وصوته الجَهْوري الجميل.

وسيُقام الحفل في «مركز الملك فهد الثقافي» بالرياض؛ وذلك بحضور العديد من الشخصيات البارزة الرفيعة المستوى، ونخبة من نجوم الفن في العالم العربي؛ منهم المطربون عبادي الجوهر، وعبدالرب إدريس، وعبدالله الرويشد، وعبدالمجيد عبدالله، ورابح صقر، ونبيل شعيل، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وأحمد فتحي، وأصيل أبو بكر، وعلي بن محمد، ومطرف المطرف، وفؤاد عبدالواحد، والعديد من محبي الكبير الراحل من أهل الموسيقى والإعلام والأدب والفكر والمجتمع؛ علمًا بأن شركة «روتانا» التي تشرف على هذا الحفل الضخم وتتولى تنظيمه، نادت بضرورة أن يسارع من يرغبون في الحضور من عامة الناس إلى حجز مقاعدهم؛ نظرًا إلى أن الدعوات محدودة.

وكان آخر تكريم حظي به الراحل أبو بكر سالم بلفقيه، في مناسبة «اليوم الوطني السعودي 87» عام 2017؛ عندما كُرِّم بوصفه أحد رموز الغناء الوطني، ضمن الاحتفالية التي ضمته بجانب مجموعة من نجوم الفن السعودي والخليجي، ويومها غرد أبو بكر: «يا بلادي واصلي».. تلك الأغنية الوطنية الشهيرة التي صدح بها صوته في نهاية السبعينيات.

وقد استعدت شركة «روتانا» لحفل «ليلة في حب أبو أصيل» استعدادًا كبيرًا؛ فجيَّشت طاقمها الاحترافي الكبير من خبراء ومختصين، وعلى شتى المستويات الإدارية والفنية والموسيقية والتنظيمية والتصويرية، كي يأتي هذا الحدث متوازيًا مع مكانة القائمين عليه، ومناسبًا لقامة الفنان الكبير أبو بكر سالم.