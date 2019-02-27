حاخام متطرف يقود اقتحاما جديدا للمسجد الأقصى

اقتحم الحاخام المتطرف يهودا جليك، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك على رأس مجموعة من المستوطنين المتطرفين.

وقال شهود عيان إن المتطرف جليك اقتحم الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، وتجول ومن معه في المسجد وصوّر منطقة باب الرحمة.

كان وزير الزراعة الإسرائيلي يوري آرئيل اقتحم الاقصى يوم أمس الثلاثاء، وتجول فيه وفي منطقة باب الرحمة.

من ناحية أخرى، اعتقلت القوات الإٍسرائيلية محافظ القدس عدنان غيث، و21 مواطنا، خلال حملة مداهمات واسعة في مدينة القدس المحتلة.

وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين محمد محمود " إن قوات الاحتلال وعناصر من مخابراتها اقتحمت منزل المحافظ غيث واعتقلته، واقتادته إلى مركز شرطة "المسكوبية "، كما اعتقلت 21 مواطنا من العيسوية.

وجاءت الاعتقالات على خلفية الأحداث التي تشهدها البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة عقب فتح مصلى باب الرحمة يوم الجمعة الماضي، بعد إغلاق استمر 16 عاما، إذ اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 100 مقدسي، فيما أبعدت 120 آخرين عن المسجد الأقصى.