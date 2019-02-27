لقى عدد من لأشخاص مصرعهم، صباح اليوم، الأربعاء، داخل محطة مصر، بعد اصطدام قطار في رصيف أثناء دخوله المحطة.
وتسبب حادث الاصطدام في اشتعال نيران هائلة داخل المحطة، وتفحم عدد كبير من الجثث.
وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والمطافئ إلى موقع الحادث؛ للسيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق داخل محطة قطار بمصر وسيارات الإسعاف تنقل ضحايا ومصابين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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