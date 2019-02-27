مقتل رجل أعمال في مقديشو

قال شهود عيان إن مسلحين قتلوا بالرصاص رجل أعمال في حي همروين بالعاصمة مقديشو.
وبحسب شهود عيان ، فإن شبان مسلحين بمسدسات قتلوا بالرصاص الرجل الذي كان يعمل في متجره لبيع الملابس المستعملة خارج سوق هاماروين الكبير.
الظروف المحيطة بقتل رجل الأعمال الذي لم يتم التعرف عليه حتى الآن لا تزال غير مثبتة.
إن الوضع الأمني للعاصمة مقديشو صار في أيامنا هذه شديداً حيث وقعت سلسلة من عمليات القتل.
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