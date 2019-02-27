خارجية باكستان: لا نية للتصعيد مع الهند ولكننا مستعدون لذلك

أكدت الخارجية الباكستانية، شن مقاتلات باكستانية غارات جوية في المجال الجوي للشطر الهندي من كشمير، مضيفة أنه لا نية للتصعيد مع الهند ولكننا مستعدون لذلك إذا أجبرنا عليه.

وفي الوقت ذاته، كان الجيش الباكستاني صرح بأنه إسقاط طائرتين هنديتين داخل المجال الجوي الهندي، والقبض على طيار هندي.

وقال المتحدث العسكري الباكستاني: القوة الجوية الباكستانية تسقط طائرتين مقاتلتين هنديتين إثر اختراقهما المجال الجوي في كشمير وأسر طيار واحد