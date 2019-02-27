شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 20 قتيلاً على الأقل في اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - طارق طلبه (القاهرة)

أكدت مصادر إعلامية مصرية مقتل أكثر من 20 شخصاً وإصابة العشرات إثر اصطدام قطار برصيف محطة رمسيس -المحطة المركزية على مستوى البلاد-، مرجحة زيادة أعداد الوفيات خلال اللحظات القادمة بسبب وجود الكثير من الحالات الحرجة بين المصابين.

وكشفت المصادر أن سائق القطار لم يتمكن من السيطرة عليه خلال دخوله المحطة، واصطدم بالمصد الخرساني بسرعته القصوى، ما أدى إلى انفجار خزان الوقود الخاص بالقطار محدثاً حريقاً هائلاً، سقط على أثره العديد من القتلى والمصابين من بين ركاب القطار والموجودين على الأرصفة في انتظار رحلاتهم، فيما يدور الجدل حول سبب الاصطدام، وهل هو ناتج عن خطأ بشري أم عطل تقني.

إثر ذلك، توجه وزير النقل الدكتور هشام عرفات إلى موقع الحادثة، وأمر بتشكيل لجنة فنية لمعرفة سبب التصادم وانفجار تانك السولار الخاص بالقطار، فيما واصلت سيارات الإسعاف نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات المجاورة للمحطة.

من جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بتشكيل فريق من النيابة العامة لفتح تحقيق عاجل وموسع في الحادثة، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى الحريق.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً حول موقع الحريق، ومنعت الاقتراب منه، في الوقت الذي سيطرت فيه فرق الإطفاء على الحريق، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين.