شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تغلق مجالها الجوي.. وتصاعد التوتر مع الهند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (إسلام أباد، كشمير، نيودلهي)

أعلنت الهند اليوم (الأربعاء) أنها أسقطت طائرة باكستانية في إقليم كشمير المتنازع عليه لكنها أضافت أن باكستان أسقطت إحدى طائراتها في اشتباكات جوية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية راجيش كومار في مؤتمر صحفي أن الطائرة الباكستانية استُهدفت أثناء مشاركتها في عملية «لضرب منشآت عسكرية في الجانب الهندي»، مضيفا «رصدت قوات برية الطائرة الباكستانية أثناء سقوطها من الجو في الجانب الباكستاني. وفي هذا الاشتباك، خسرنا للأسف طائرة ميغ-21. فقد الطيار، وقالت باكستان إنها تعتقله».

من جهتها، أغلقت باكستان مجالها الجوي «حتى إشعار آخر» كما أفادت هيئة الطيران المدني بعدما أعلنت إسلام اباد إسقاط طائرتين لسلاح الجو الهندي.

وقالت هيئة الطيران على «تويتر»: «لقد تم إغلاق المجال الجوي رسميا حتى إشعار آخر». وأوضح متحدث باسم الجيش الباكستاني أن هذا القرار اتخذ «بسبب الظروف».

من جهته، قال مصدر مقرب من هيئة الطيران لوكالة فرانس برس إنه تم إبلاغ كل شركات الطيران بتعليمات «تعليق عملياتها في باكستان حتى إشعار آخر».

ومن الجانب الهندي، أغلقت خمسة مطارات على الأقل أيضا وتم إلغاء العديد من الرحلات كما أعلن مسؤولون رفضوا كشف أسمائهم. ولم تدل هيئة الطيران المدني الهندية بأي تعليق على الفور.

وكان الجيش الباكستاني أعلن في وقت سابق أنه «أسقط» طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني سقطت إحداهما في كشمير الهندية والأخرى في كشمير الباكستانية.