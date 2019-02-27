شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان الألمانى يؤكد رغبة البوندستاج فى توطيد العلاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية اجتماعاً مع توماس اوبيرمان نائب رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج" والوفد المرافق له؛ لبحث التعاون المشترك.

وتناول اللقاء - حسب البيان الصادر اليوم الأربعاء- أطر التعاون التي تم طرحها في الاجتماع الأخير لأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية، ومنها تعزيز التعاون بين البرلمانيين الألماني والمصري في ظل العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين، وتفعيل الشراكة البرلمانية.

وأشار النائب السفير محمد العرابي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية إلى المضي قدماً في تفعيل التعاون المشترك مع الجانب الألماني ، والإعلان عن أوجه التعاون بين البرلمانين الفترة المقبلة بعد تحديد كل الأطراف لأوجه التعاون المشترك.

وتبادلا الجانبين الحديث لعدد من القضايا التي ينبغي الاهتمام بها والتعاون في مواجهتها منها قضية الهجرة غير الشرعية للشباب،و إلى ضرورة التكاتف في مواجهة هذه الظاهرة ووضع آليات محددة للتصدي لها وإيجاد الحلول البديلة.

فيما اكدت النائبة الدكتورة جهاد عامر عضو اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ،في حديثها، الى ضرورة التعاون فى طرح التشريعات والقوانين التي تلزم مختلف الجهات للقيام بنشر الثقافة بين الشباب، والعمل على توعيتهم بمختلف القضايا المجتمعية باعتبار أن الشباب هم عماد الأمم ومستقبلها.

وقد اشارت النائبة سيلڤيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة الى ضرورة تبادل الخبرات في مجال مشاركة المرأة في البرلمان، وإسهاماتها في الجانب التشريعي .

ومن جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان الألماني على رغبة البوندستاج القوية في توطيد العلاقات مع البرلمان المصري، وظهور أوجه التعاون أمام الرأي العام المصري والألماني في أقرب وقت انطلاقاً من العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

كما توجه توماس اوبيرمان بالشكر لاعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية من الجانب المصري وعلى ثراء الحواري ، وقدم هدية تذكارية بشعار البندستاج ترمز لقوة وشفافية الترابط بين الجانبين المصري الالماني.