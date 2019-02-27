اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونج، في هانوي اليوم الأربعاء، قبل اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ثاني قمة بينهما.
واجتمع ترامب وترونج، الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير الذي يعود للحقبة الاستعمارية.
وقال ترامب إنه وكيم سعيدان بعقد قمتهما في فيتنام وشكر هانوي على استضافتها.
ومن المقرر أن يجتمع ترامب مساء اليوم مع كيم في فندق ميتروبول بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يلتقي رئيس فيتنام قبيل القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.