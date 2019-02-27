ترامب يلتقي رئيس فيتنام قبيل القمة الثانية مع زعيم كوريا الشمالية

اجتمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونج، في هانوي اليوم الأربعاء، قبل اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ثاني قمة بينهما.

واجتمع ترامب وترونج، الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير الذي يعود للحقبة الاستعمارية.

وقال ترامب إنه وكيم سعيدان بعقد قمتهما في فيتنام وشكر هانوي على استضافتها.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب مساء اليوم مع كيم في فندق ميتروبول بعد ثمانية أشهر من قمتهما الأولى في سنغافورة، لمناقشة جهود تفكيك كوريا الشمالية لبرنامجها النووي.