قال كبير المتحدثين باسم الجيش الباكستاني إن بلاده لم تجد أمامها "خياراً" سوى الرد على الهجوم الهندي على أراضيها لكنها لا تريد تصعيد الأزمة وتجنبت قصف أهداف عسكرية أو التسبب في خسائر في ضربة جوية شنتها اليوم الأربعاء.
وأضاف الميجر جنرال آصف غفور، مدير الإعلام العسكري، أن طائرات باكستانية أغارت على ستة أهداف لاستعراض قدراتها على قصف منشآت مهمة لكنها حرصت على تجنب التسبب في أي ضرر.
وأضاف في مؤتمر صحفي في إسلام أباد، "هاجمنا أرضاً فضاء قريبة لا يوجد فيها بشر ولا منشآت عسكرية".
وأسقطت باكستان طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي داخل مجالها الجوي في كشمير اليوم الأربعاء، كما أعلن متحدث عسكري قائلاً إنه تم اعتقال طيار هندي،
وأن الطائرة سقطت في القسم الباكستاني من كشمير فيما تحطمت الأخرى في الجانب الهندي، فيما تم اعتقال طيار هندي على الأرض من قبل العسكريين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الباكستاني: لا نريد تصعيد الأزمة مع الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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