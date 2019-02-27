- 1/2
- 2/2
أعلن جهاز الأمن العام اللبناني، أنه سيقوم بتأمين "العودة الطوعية" لحوالي 1300 نازح سوري ممن يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية إلى سوريا، صباح غد الخميس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان صادر، اليوم الأربعاء، عن الأمن العام اللبناني، أن النازحين السوريين سيتم تأمين عودتهم إلى بلداتهم في سوريا من خلال 3 مراكز حدودية هي (القاع، والمصنع، والعبودية) وأنه تم تحديد 8 مناطق رئيسية على مستوى لبنان تتضمن نقاط تجمع للنازحين لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تنظيم عملية عودتهم، نظرا لكونهم يقطنون مناطق مختلفة ومتفرقة من البلاد.
ويتولى الأمن العام اللبناني منذ نحو 8 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين
وسبق وأعلن مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، مطلع شهر يناير الماضي، أن ما يزيد على 100 ألف نازح سوري كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، قد غادروا إلى سوريا، وذلك منذ أن انطلقت في منتصف العام الماضي حملات العودة الطوعية لهم بمعرفة الأمن العام اللبناني.
يشار إلى أن الأرقام الرسمية الصادرة عن الدوائر
ويعاني لبنان من تبعات اقتصادية كبيرة جراء أزمة النزوح السوري، حيث يعتبر البلد الأكبر في العالم استقبالا للاجئين مقارنة بعدد سكانه الذي يقترب من 5 ملايين نسمة.
وكانت روسيا قد أطلقت خلال العام الماضي مبادرة وصفتها بأنها "استراتيجية" لإعادة النازحين السوريين من الدول المضيفة، وتحديدا دول الجوار السوري المتمثلة في لبنان والأردن وتركيا، باعتبار أن تلك الدول يتواجد بها العدد الأكبر من النازحين السوريين جراء الحرب السورية، وأعلنت الحكومة اللبنانية الجديدة تبنيها لهذه المبادرة كأساس لعودة النازحين، غير أن المبادرة لم تبدأ العمل بصورة فعلية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام اللبناني: تأمين العودة الطوعية لـ 1300 نازح سوري غدًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.