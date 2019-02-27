وزير ألماني: نرغب في طرح جديد على الطاولة لتبرير إرجاء البريكست

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وزير الشؤون الأوروبية الألماني مايكل روث - ارشيفيةوكالات :
قال وزير الشئون الأوروبية الألماني، مايكل روث، إن برلين ترغب في أن يتم طرح شيء جديد على الطاولة، لتبرير إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال روث، اليوم الأربعاء، بالنسبة لنا
يشار إلى أنه من المقرر أن تمنح رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي المشرعين البريطانيين خيار الموافقة على اتفاق البريكست الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي، أو مغادرة الاتحاد في 29 مارس دون اتفاق، أو طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.
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