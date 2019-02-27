روسيا وسوريا تحثان القوات الأمريكية على تنفيذ قرار الانسحاب

وكالات :

حثت هيئتا الأركان العامة التابعتان للقوات المسلحة الروسية والسورية،في بيان مشترك، الولايات المتحدة إلى تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف البيان، اليوم الأربعاء: "نحن ندعو الولايات المتحدة التي تتواجد وحداتها العسكرية بشكل غير قانوني في سوريا إلى مغادرة البلاد".

وتشرع سوريا في تشكيل قوافل إنسانية بالتعاون مع روسيا من أجل إعادة توطين لاجئي

مخيم الرُكبان؛ الكائن في منطقة صحراوية حدودية في الأردن على الحدود مع روسيا والعراق، بحلول الأول من مارس المقبل.ووفقا للبيان، فإن نحو 95% من لاجئي مخيم الركبان يرغبون في مغادرة مخيماتهم إلا أن الولايات المتحدة "تحول دون خروجهم، وتضللهم بالقول إنه من المستحيل مغادرة المخيم، فضلاعن نشر شائعات تحذرهم من مواجهة الدمار والتجنيد الإجباري والاعتقالات في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة السورية".غير أن البيان أوضح أن كل شيء جاهز في الوقت الراهن لاستقبال اللاجئين في أماكن إقامتهم الدائمة.يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من سوريا في ديسمبر الماضي، متعهدا بإعادة نحو 3 آلاف جندي أمريكي إلى وطنهم، موضحا أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا.