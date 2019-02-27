حثت هيئتا الأركان العامة التابعتان للقوات المسلحة الروسية والسورية،في بيان مشترك، الولايات المتحدة إلى تنفيذ قرار الانسحاب من سوريا، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف البيان، اليوم الأربعاء: "نحن ندعو الولايات المتحدة التي تتواجد وحداتها العسكرية بشكل غير قانوني في سوريا إلى مغادرة البلاد".
وتشرع سوريا في تشكيل قوافل إنسانية بالتعاون مع روسيا من أجل إعادة توطين لاجئي
ووفقا للبيان، فإن نحو 95% من لاجئي مخيم الركبان يرغبون في مغادرة مخيماتهم إلا أن الولايات المتحدة "تحول دون خروجهم، وتضللهم بالقول إنه من المستحيل مغادرة المخيم، فضلا
غير أن البيان أوضح أن كل شيء جاهز في الوقت الراهن لاستقبال اللاجئين في أماكن إقامتهم الدائمة.
يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن أن القوات الأمريكية سوف تنسحب من سوريا في ديسمبر الماضي، متعهدا بإعادة نحو 3 آلاف جندي أمريكي إلى وطنهم، موضحا أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو هزيمة تنظيم (داعش) الإرهابي في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا وسوريا تحثان القوات الأمريكية على تنفيذ قرار الانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.