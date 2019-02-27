الرئيس الإيراني يرفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف

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أفاد الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية اليوم الأربعاء، بأن الرئيس حسن روحاني قد رفض استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف. وقد أعلن ظريف، الذي لطالما كان في مرمى نيران المحافظين المتشددين الرافضين لسياسات روحاني، استقالته من منصبه الاثنين.
وكتب روحاني في رسالة إلى ظريف: "أعتقد أن استقالتك تتعارض مع مصالح البلاد ونحن لا نوافق عليها".
وكانت كالة أنباء "إرنا" الإيرانية أفادت أمس الثلاثاء بأن 135 برلمانيا قدموا رسالة إلى روحاني يطلبون منه فيها رفض
وقد أعلن وزير الخارجية الإيراني، أبرز مهندسي الاتفاق النووي بين بلاده والدول العظمى في 2015، استقالته من منصبه الاثنين. ولم يقدم ظريف، الذي لطالما كان في مرمى نيران المحافظين المتشددين الرافضين لسياسات روحاني، أسبابا مفصلة لتبرير قراره.
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