وزير الخارجية الباكستاني يطالب الهند بمراجعة أعمالها "العدوانية" وتبني السلام

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود كوريشي

وكالات :

طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الهند بإعادة النظر في "أعمالها العدوانية" وتبني مسار التعاون والسلام، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال قريشي اليوم الأربعاء إن الهند هاجمت دولة باكستان المستقلة ونحتفظ بحق الدفاع"، مضيفا أنه في محاولة للفوز في الانتخابات قام حزب (بهاراتيا

جاناتا) الحاكم في الهند بتهديد السلام الإقليمي.وأضاف أن البرلمان الباكستاني اليوم يتخذ موقفًا موحدًا ويقف كل فرد وراء باكستان وشعب كشمير المضطهد، مؤكدا أن إسلام آباد لا زالت تفضل التعاون والسلام.ولفت إلى أن باكستان ستتبنىموقفًا من أجل المستقبل عقب اجتماع هيئة القيادة الوطنية الباكستانية والذي يرأسه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، في وقت لاحق اليوم، مشيرا إلى أنه وضع ثقته في المجتمع الدولي وأطلع القادة الدوليين بالأعمال العدوانية التي تمارسها الهند.يذكر أن هذه التصريحات جاءت بعدما شنت القوات الجوية الباكستانية اليوم غارات جوية في المجال الجوي للشطر الهندي من إقليم كشمير.