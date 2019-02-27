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طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي الهند بإعادة النظر في "أعمالها العدوانية" وتبني مسار التعاون والسلام، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال قريشي اليوم الأربعاء إن الهند هاجمت دولة باكستان المستقلة ونحتفظ بحق الدفاع"، مضيفا أنه في محاولة للفوز في الانتخابات قام حزب (بهاراتيا
وأضاف أن البرلمان الباكستاني اليوم يتخذ موقفًا موحدًا ويقف كل فرد وراء باكستان وشعب كشمير المضطهد، مؤكدا أن إسلام آباد لا زالت تفضل التعاون والسلام.
ولفت إلى أن باكستان ستتبنى
يذكر أن هذه التصريحات جاءت بعدما شنت القوات الجوية الباكستانية اليوم غارات جوية في المجال الجوي للشطر الهندي من إقليم كشمير.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الباكستاني يطالب الهند بمراجعة أعمالها "العدوانية" وتبني السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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