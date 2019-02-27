سريلانكا تعرب عن قلقها إزاء تزايد حدة التوتر بين الهند وباكستان

القوات الهندية

وكالات :

أعربت وزارة الشئون الخارجية السريلانكية عن قلقها، اليوم الأربعاء، إزاء تزايد حدة التوتر بين الهند وباكستان في أعقاب هجوم "بولواما" بإقليم "كشمير"، وطالبت البلدين بالتعامل بطريقة تضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة بأسرها، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة أن سريلانكا تدعم بقوة السلام والاستقرار في منطقة جنوب آسيا وجميع الجهود الرامية إلى نزع فتيل التوترات بما

في ذلك حل المشاكل الثنائية من خلال الحوار وبناء الثقة.ويأتي هذا بعد مرور يوم واحد على استهداف القوات الهندية لمعسكرات تابعة لجماعة "جيش محمد" المتشددة عبر خط المراقبة الحدودي مع باكستان.يشار إلى أن التوتر قد تصاعد بين الهند وباكستان بعد تفجير انتحاري شهده إقليم "كشمير"المتنازع عليه في 14 فبراير الجاري وقتل فيه 40 من قوات الأمن الهندية على أيدي جماعة متشددة تتمركز في باكستان.. وألقت نيودلهي باللوم على إسلام آباد التي نفت أي دور لها في الهجوم.يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".