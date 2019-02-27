حدث في مثل هذا اليوم February 27, 2019

أحداث سياسية وعامة 1897 - بريطانيا تعترف بسلطة الولايات المتحدة على نصف الكرة الغربي. 1900 - تأسيس حزب العمال البريطاني. 1933 - تعرض مبنى الرايخستاغ للحريق. 1983 - بدء العمل في جسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين. 1990 - إعادة انتخاب توشيكي كايفو رئيسًا لوزراء اليابان. 2010 - وقوع زلزال في تشيلي بقوة 8.8 حسب مقياس العزم الزلزالي. 2015 - اغتيال المُعارض الروسي بوريس نيمتسو? في موسكو. مواليد 1937 - سمير العصفوري، مخرج مصري. 1950 - فاطمة الربيعي، ممثلة عراقية. 1957 - إبراهيم الحربي، ممثل سعودي. 1975 - كارولين خليل، ممثلة وفنانة تشكيلية مصرية. 1976 - راشد رياض، لاعب كريكيت باكستاني. 1978 - معز مسعود، باحث وداعية إسلامي مصري. 1979 - محمد الأحمد، ممثل سوري. 1983 - محمد نبوس، صحفي ليبي. وفيات 1974 - نادية سيف النصر، ممثلة مصرية. 1974 - محمود السباع، ممثل مصري. 1993 - ليليان غيش، ممثلة أمريكية. 1997 - محمد عوض، ممثل مصري. 2000 - الشيخ السيد سابق، داعية مصري. 2006 - أبو بكر عزت، ممثل مصري. 2012 - ثروت عكاشة، كاتب وسياسي وعسكري مصري. 2015 - غسان مطر، ممثل فلسطيني مصري. 2016 - فرج الله سلحشور، مخرج إيراني.

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