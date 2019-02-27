كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الهندية: أسقطنا مقاتلة باكستانية وفقدنا مقاتلة أسقطتها باكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الهندية أنها أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، وفقدت بدورها مقاتلة من نوع "ميغ- 21" أسقطها الجيش الباكستاني، اليوم الأربعاء.

وقالت الهند، إنها فقدت كذلك طيارا بعد أن قامت مقاتلة باكستانية باستهداف مقاتلته، فوق منطقة كشمير المتنازع عليها.

هذا وتتضارب التصريحات حول تطور الأحداث، حيث أكدت وزارة الدفاع الباكستانية في وقت سابق أن سلاح الجو الباكستاني أسقط، اليوم، مقاتلتين هنديتين داخل المجال الجوي الباكستاني، وأسر طيارين.

وتأتي هذه التطورات بعد شن 12 مقاتلة هندية أمس الثلاثاء غارة، قالت نيودلهي إنها استهدفت معسكرا لتنظيم "جيش محمد" وأوقعت نحو 300 قتيل.