كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوايدو: سأعود لقيادة "حشد وطني" ضد مادورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس البرلمان الفنزويلي، خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً لبلاده بشكل مؤقت في 23 يناير(كانون ثاني) الماضي، إنه "سيعود من كولومبيا سريعاً من أجل ممارسة مهامه في قيادة السلطة التشريعية ورئاسة الدولة، لكنه لم يحدد موعد ذلك".

وذكر القائد المعارض في رسالة صدرت الثلاثاء، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": "لم نتحمل هذا الإلتزام من أجل النضال من الخارج، لذلك سريعاً سأكون في فنزويلا من أجل ممارسة مهامي كرئيس "مكلف".

وطالب لاحقاً في تسجيل صوتي المعارضين بمرافقته في "عملية حشد وطني" عندما يعود من أجل إظهار أنهم غالبية ولن يتركوا الشوارع حتى رحيل الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

وكان غوايدو قد سافر إلى كولومبيا يوم الجمعة الماضي، من أجل قيادة عملية إدخال مساعدات إنسانية تضم أغذية وأدوية إلى فنزويلا، ما جاء بعدما طالبت المعارضة المجتمع الدولي بالمساهمة في تخفيف وطأة الأزمة الراهنة في البلد اللاتيني.

يشار إلى أن رئيس البرلمان قد انتهك أمراً صادراً عن النيابة بحظر سفره إلى الخارج، غير أنه لا يزال من غير المعروف التدابير اللاحقة التي قد تصدر بحقه جراء ذلك.

وتشهد فنزويلا أزمة منذ إعلان رئيس البرلمان نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد خلال يناير(كانون الثاني) بدعم من الولايات المتحدة والعديد من دول أمريكا اللاتينية، بينما يحظى مادورو بدعم روسيا وتركيا والصين.