كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خان: حذرت الهند من ردنا على العدوان.. ولن تكون القاضية والجلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذّر رئيس الوزراء الباكستانى، عمران خان، اليوم من أنّ بلاده لن يمكنها الوقوف متفرجة على العدوان الهندى داخل الجزء الباكستانى من كشمير، وذلك بعد ساعات من إسقاط طائرة هندية، ومقتل 3 طيارين.

وقال خان فى حديث للأمة: "لا يمكن لأي دولة ذات سيادة أن تسمح لدولة أخرى بأن تصبح قاضية، أو هيئة محلفين، أو جلاد، لذلك قلت للهند في حالة العدوان، إنّه لن يكون لدينا خيار سوى الرد".

كما أعرب خان، عن استعدده للتحقيق فى التفجير الانتحارى الذى نفذته جماعة باكستانية من كشمير داخل، الجزء الهندى من كشمير فى 14 فبراير، وأودى بحباة 44 جنديا.