كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء الباكستاني: مستعدون للتعاون مع الهند بشأن هجوم كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، إنه يتعين على بلاده "الجلوس والتحدث" لحل الأزمة مع الهند التي اندلعت اليوم الأربعاء، بعد أن أسقطت القوات الجوية الباكستانية طائرتين حربيتين هنديتين وأسرت طيارين.

وقال "خان" اليوم: "لم نتخذ أي إجراء في وقت سابق دون تقييم أضرارنا من الغارات الجوية الهندية، لأننا كنا نرغب في رد مبرر".

وفى وقت سابق اليوم قال الجيش الباكستانى انه اسقط طائرتين هنديتين عبرت خط السيطرة فوق منطقة كشمير المتنازع عليها ودخلتا المجال الجوى الباكستانى.

وأوضحت باكستان أن الغارات الجوية الأخيرة على الطائرات الهندية كانت تهدف إلى إظهار الاستعداد للدفاع عن النفس.

وكان قد أعلن الجيش الباكستاني، أنه تم إلقاء القبض على اثنين من الطيارين الهنود، وأصدرت وسائل الإعلام المحلية شريط فيديو يزعم أنه يظهر أحدهما.