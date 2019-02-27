بعد إسقاط طائرتين هنديتين.. باكستان تعلن رفضها التصعيد العسكري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح الناطق باسم الجيش الباكستاني، الجنرال آصف غفور، اليوم الأربعاء، بأن بلاده ليست في صدد تصعيد عسكري مع الهند، مؤكدا عدم رغبة السلطات خوض حرب.

ويأتي إعلان غفور في أعقاب إسقاط الجيش الباكستاني طائرتين هنديتين بعد دخولهما للمجال الجوي للبلاد وسط توتر حاد بين البلدين.

وقال غفور في مؤتمر صحافي في روالبيندي: "لا نريد التصعيد. لا نريد المضي نحو الحرب" مشيرا من جانب آخر إلى توقيف طيارين هنديين واقتياد أحدهما إلى المستشفى.

وأشار غفور إلى أن الطائرتين أُسقطتا بعد أن قامت طائرات حربية باكستانية في وقت سابق الأربعاء بخرق خط المراقبة، الذي يفصل بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه، باتجاه الجانب الهندي في عرض قوة وقصفت أهدافا غير عسكرية بينها مخازن مؤن.

وأضاف لاحقا أن الطائرتين الهنديتين خرقتا المجال الجوي لباكستان.

وأكد قائلا إن "سلاح الجو الباكستاني كان على أهبة الاستعداد وتصدى لهما، ووقع اشتباك. ونتيجة لذلك تم إسقاط الطائرتين الهنديتين وسقط حطام إحداهما في جانبنا فيما سقط حطام الأخرى في جانبهم".

وأكدت مصادر هندية بأن مقاتلات باكستانية خرقت المجال الجوي فوق الشطر الهندي من كشمير، لكنها أرغمت على العودة أدراجها فوق خط المراقبة. ولم تدل بأي تصريح بشأن إسقاط الطائرتين.